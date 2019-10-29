Справи України в ЄСПЛ: “Миротворець” просять не публікувати дані свідків з Росії

“Зважаючи на високий рівень довіри суспільства до роботи Центру “Миротворець” та важливість його діяльності для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, Міністерство юстиції України, з метою ефективного захисту України в ЄСПЛ, звертається з проханням утриматись від публікування інформації про деяких осіб, які представляють РФ або надають докази/свідчення у міждержавних справах України проти Росії до розгляду справи по суті і винесення рішення ЄСПЛ”, - ідеться у зверненні.

Також у ньому наголошується, що справа "Україна проти Росії (щодо Криму)" за №20958/14 – це перша заява, подана Україною щодо порушень прав людини в ході збройної агресії з боку РФ, та яка найбільше просунулась у процесуальному плані серед усіх інших міждержавних заяв України.

“Як відповідач, РФ шукала і шукає будь-які приводи щодо унеможливлення розгляду в ЄСПЛ зазначеної справи”, - наголошується в документі.

Також повідомляється, що протягом вересня-жовтня 2019 року Міністерством юстиції України і ЄСПЛ отримано декілька листів від Уряду РФ, у яких стверджується, що після усних слухань у міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" за №20958/14, які відбулись 11 вересня 2019 року у м. Страсбурзі (Французька Республіка), до баз даних Центр “Миротворець” було включено представників РФ у ЄСПЛ.

“Уряд РФ, посилаючись на статті Регламенту ЄСПЛ (які є обов’язковими для обох сторін у процесі), розцінює це як залякування та тиск на Росію у справі №20958/14 та вимагає від ЄСПЛ припинити її розгляд, визнавши її неприйнятною та як таку, що подана недобросовісно”, - зазначається в зверненні.

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Водночас наголошується, що Центр «Миротворець» є незалежною, недержавною організацією та засобом масової інформації, ним проводиться масштабна робота щодо фіксування та оприлюднення фактів агресії РФ проти України, а державні органи не можуть впливати на діяльність Центру «Миротворець» та функціонування однойменного сайту.