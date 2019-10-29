Аваков не вірить у досягнення миру з росіянами шляхом переговорів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не вірить у досягнення миру шляхом переговорів з росіянами.

Про це інформує пресслужба МВС.

«На мою думку, ми маємо виграти не автоматну перестрілку в Золотому, ми маємо виграти стратегічно війну. Розведення – це процедура, яка проводиться з 2016 року. На жаль, навряд чи Україна зможе досягнути шляхом переговорів хорошого миру з росіянами, я в це не дуже вірю", - зазначив міністр.

Водночас він уточнив, що якщо є шлях, який можна пройти та переконатися в зворотному – "давайте його пройдемо, при цьому не переходячи червоні лінії".

Раніше розведення сил у Золотому й Петровському було заплановано на 7 жовтня, але було зірване бойовиками.

У Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

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15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.