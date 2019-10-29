Порошенко: Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як небажання дратувати Путіна

Експрезидент України Петро Порошенко вважає, що добровільна відмова від Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) виглядає як самозречення перспективи членства в Альянсі та небажання дратувати президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив у вівторок з трибуни Верховної Ради, повідомляється на сторінці політика у Facebook.

"Усі 10 країн, які зайшли в НАТО від початку століття, – зайшли туди саме через ПДЧ. Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу. Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного завдання", - зазначив він.

За словами Порошенка, дуже важливо подати сигнал партнерам України, що нова влада підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. "Що це є консолідованою позицією – президента, уряду і парламенту... Влади і опозиції. І головне – суспільства!" - додав він.

Порошенко також зазначив: "Пропонуємо Голові Верховної Ради уповноважити разом з Президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина!".

Напередодні, 28 жовтня, повідомлялося, що фракція "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді підтримати напрацьований нею проєкт заяви щодо отримання Україною Плану дій про членство в НАТО.

Керівництво НАТО на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом 30-31 жовтня відвідає Україну. Делегація відвідає Київ та Одесу.

Раніше, 25 жовтня повідомлялося, що Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заявили журналістам міністр оборони Андрій Загороднюк та заступник міністра закордонних справ Єгор Божок наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, коментуючи заяви експрезидента Порошенка з цього приводу.

"Ми можемо підтверджувати і надсилати заяву скільки завгодно, але навіщо? Краще концентруватися на практичних результатах", - заявив міністр оборони. У свою чергу, Божок вважає, що уряд вважає чинною заявку, подану Україною у 2008 році. "Ми вже подали заявку до ПДЧ і повторювати вже подане – неефективно. Ми можемо діяти методом папуги, а можемо вести серйозну роботу. Якщо ми будемо щодня повторювати, що хочемо в НАТО, хочемо ПДЧ, і все – то в результаті ніякого ПДЧ не отримаємо. Тому зараз ми налаштовані на те, щоби, не підтверджуючи цю заявку, досягти військових критеріїв членства в НАТО", - зазначив Божок.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований тодішнім президентом Петром Порошенком.