У Мінську почали роботу підгрупи ТКГ

У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомило МЗС Білорусі в Twitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Після цього заплановано засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, попередня зустріч відбулася 15 жовтня.