У Мінську почали роботу підгрупи ТКГ
Укрінформ
У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.
Про це повідомило МЗС Білорусі в Twitter.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.
Після цього заплановано засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Як повідомляв Укрінформ, попередня зустріч відбулася 15 жовтня.