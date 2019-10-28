Держсекретарем МКМС призначили Біденка

Кабмін призначив державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту Артема Біденка.

Як повідомляє Урядовий портал, таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок.

“Уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту", - йдеться у повідомленні.

Біденко із 2015 року працював у Міністерстві інформаційної політики України. 18 січня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України він був призначений на посаду державного секретаря Мінінформу.