Держсекретарем МКМС призначили Біденка

Держсекретарем МКМС призначили Біденка

Укрінформ
Кабмін призначив державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту Артема Біденка.

Як повідомляє Урядовий портал, таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок.

“Уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту", - йдеться у повідомленні.

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Біденко із 2015 року працював у Міністерстві інформаційної політики України. 18 січня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України він був призначений на посаду державного секретаря Мінінформу.

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