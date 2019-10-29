Дали карт-бланш: Богдан розповів, чому не звільнили Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишився на посаді після оновлення влади в Україні завдяки тому, що зміг забезпечити чесні вибори.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда”.

“Аваков – професійна людина, яка забезпечила чесні вибори. Можливо, це був би правильний політичний хід – поміняти абсолютно всіх і змінити Авакова, і це би сподобалося суспільству, але це було б нечесно”, - сказав Богдан.

За його словами, Аваков працював на досягнення результату – “законного, справедливого, і він забезпечив цей результат”.

Керівник ОП розповів, що міністрові внутрішніх справ наразі дали “карт-бланш нової каденції”, на якій він має завоювати собі симпатію суспільства або не завоювати.

“Я тільки знаю, що в нього (Авакова - ред.) була глибока конфліктна ситуація з колишнім президентом. І я знаю, що він (Аваков — ред.) мінімізував негативний вплив під час виборчої кампанії багатьох силових структур. І чесно, якщо б не Арсен Аваков, то цих виборів у такій формі не відбулось би”, - додав Богдан.

Водночас він підкреслив, що людина має проявити себе, і якщо Аваков працюватиме чесно, відкрито і це йтиме на користь державі, значить, Аваков, за його словами, буде хороший міністр внутрішніх справ, а якщо не дотримуватиметься цих правил, то не буде міністром.