Депутати від "Слуги народу" розповіли, про що з ними говорив Президент

Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок увечері попросив народних депутатів підтримати в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення.

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент знову вкотре попросив підтримати законопроєкт №1031. Він є в порядку денному і принципі давно вже. Зараз є фінальна компромісна така форма цього законопроєкту і, в принципі, наша фракція готова підтримувати. Так само я чув, що "Голос" буде підтримувати, можливо, інші фракції долучаться. Це складний законопроєкт, він буде розглядатися, можливо, день, тому що там багато правок, вони багато будуть голосуватися", - сказав Корнієнко.

Він припустив що розгляд цього законопроєкту в парламенті можуть розпочати в середу.

Окрім того, на засіданні порушувалося питання притягнення до відповідальності на законних підставах представників минулої влади.

Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

"Колеги порушували питання щодо Федини (народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина - ред.) і пані Звіробій (волонтерка Маруся Звіробій - ред.), питання Стерненка (одеський громадський активіст Сергій Стерненко - ред.), питання взагалі виконання повноважень генерального прокурора і вирішення питань щодо притягнення до відповідальності представників минулої влади на основі закону, тобто на законних підставах", - розповів Дубінський.

За словами депутата, на засіданні також обговорювалися питання соціально-економічного розвитку.

"Обговорювали соціально-економічні фонди, соціально-економічний розвиток, розподіл субвенцій на 2019-20 роки. Дискусія доволі така жорстка, тому що це питання виконання зобов'язань перед виборцями, вирішення побутових питань, які там є. Працюємо далі, тому що на сьогодні цей механізм потребує додаткового обговорення", - сказав Дубінський.

Стосовно ситуації з перевіркою на поліграфі членів фінансового комітету, Дубінський розповів: "З поліграфом питань ні в кого вже немає. Президент прийняв проходження нашого поліграфу. Ті, хто ще не пройшов з фінансового комітету, будуть його проходити. Але це буде добровільна історія. Добровільна, та це буде показник готовності відповідати на складні питання. Президент поставився з розумінням, був доволі радий, що ми це зробили добровільно, ще перед тим, як він на це вказав".

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 11 вересня.

Фото: Офіс Президента