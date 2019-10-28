Визнання "Азова" у США терористичною організацією зіграє на руку Росії — Клімкін

Україна має відреагувати на ініціативу Конгресу США внести полк "Азов" до списку терористичних організацій, оскільки наслідки цього рішення можуть торкнутись усіх захисників України.

Про це в ефірі "Прямого" заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє пресслужба каналу.

"Я вважаю, що це ситуація, в якій потрібно діяти негайно. Взагалі, потрібно було діяти вчора, реагувати майже негайно. Оскільки ця історія загрожує дуже складними процесами для нашого суспільства. Я не вірю у теорії змов, але те, що це підроблено – сто відсотків", - сказав дипломат.

Зокрема Клімкін застеріг, що в разі, якщо цим скористається Росія, “це може бути не просто небезпечним, а катастрофічним”.

“З цього може піти хвиля взагалі на всіх захисників, які борються з російською агресією. Росія ж отримає не просто козир, а набір козирів, якими буде оперувати. Кремль отримає можливості для того, щоб штовхати цю ситуацію далі. Крім того у Європі також є сили, якими можна маніпулювати. Тому ситуація надзвичайно небезпечна", - наголосив ексглава МЗС.

Клімкін також зазначив, що ініціатива Конгресу США внести полк "Азов" до списку терористичних організацій не є випадковою.

"Сьогодні в Штатах Україна сприймається як гаряча картоплинка, якщо можна зробити таке порівняння. Усі кажуть, що хочуть захищати Україну, але у сьогоднішній ситуації ніхто не хоче до того долучатися. І ця історія з "Азовом", якщо для Росії вона б не трапилась, її обов’язково потрібно було б зробити. Тому я вважаю, що це все абсолютно не випадково: не випадково з точки зору змісту і не випадково з точки зору часу", - зауважив він.

Як повідомлялося, нью-йоркський конгресмен Макс Роуз ініціював вимогу до Конгресу США визнати полк "Азов" терористичною організацією. Заяву підписали ще 39 членів Конгресу з Демократичної партії США. Конгресмени вимагають включити "Азов" до списку іноземних терористичних організацій, до якого входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас тощо.