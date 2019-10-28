Холодницький сподівається, що Антикорупційний суд поставить крапку у топсправах

Найближчим часом ВАКС зможе поставити крапку у справах щодо топкорупціонерів, а вкрадені кошти будуть повернуті у дохід держави.

Таке сподівання висловив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівниками антикорупційних органів, повідомляє НАБУ.

«Чотири роки ми працюємо як одна команда і надалі докладатимемо зусиль, щоб виправдати сподівання суспільства на зниження рівня корупції у державі», — зазначив керівник САП. Він висловив сподівання, що найближчим часом ВАКС зможе поставити крапку у справах щодо топ-корупціонерів, а вкрадені кошти будуть повернуті у дохід держави.

Також Холодницький зауважив, що ефективна боротьба з корупцією можлива лише за умови співпраці усієї антикорупційної вертикалі - НАБУ, САП і ВАКС.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник подякував Президенту за підтримку антикорупційних органів, і зазначив, що за час роботи НАБУ детективи постійно стикалися зі спротивом з боку корупціонерів. Також він підкреслив, що команда НАБУ — це ті люди, які з моменту створення відомства боролися зі старою корупційною системою, витримали всі випробування і готові до нових звершень.

«Ефективне розслідування злочинів, пов'язаних з топ-корупцією, повернення вкрадених у держави коштів високопосадовцями – один з пріоритетних напрямів у роботі Генеральної прокуратури. Активізація співпраці між САП і НАБУ, яку ми бачимо тепер, є не в останню чергу наслідком реалізації ГПУ своєї координуючої ролі. Ми продовжимо докладати зусилля для того, щоб правоохоронна система діяла злагоджено, ефективно і в рамках закону», - заявив на зустрічі генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє пресслужба генпрокуратури.

Зеленський наголосив на повній підтримці у боротьбі з топкорупцією та зауважив, що суспільство очікує від антикорупційних органів результатів роботи.

По завершенню зустрічі Президент України провів нараду з керівництвом НАБУ, САП та Генеральної прокуратури України.