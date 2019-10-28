"Євросолідарність" пропонує Раді проєкт заяви про отримання ПДЧ в НАТО

Фракція «Європейська солідарність» пропонує Верховній Раді підтримати напрацьований нею проєкт заяви щодо отримання Україною Плану дій про членство в НАТО.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

За її словами, нині на порядок денний ще більше виходить питання безпеки України і воно має залишатись ключовим у переговорах в Мінську.

«В цьому контексті очевидно, що сталий мир і надійна безпека можливі лише якщо Україна стане членом НАТО. Ми як парламент маємо зробити все для того, щоб Україна отримала членство в Альянсі», – підкреслила Геращенко.

Вона нагадала, що у 2008 році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО, хоча там нам не надали План дій щодо членства.

Політик підкреслила, що тоді це була позиція найближчих партнерів України – Німеччини і Франції, яка обернулася величезною історичною помилкою і призвела до агресії Російської Федерації проти Грузії, а потім і проти України.

«Сьогодні, на жаль, так само, коли наші партнери говорять, що ми вийдемо на новий спеціальний формат з країною-аспірантом, на мою думку і на глибоке переконання «Європейської солідарності», вони так само роблять велику помилку», – зауважила співголова фракції.

«Ми з вами маємо наполягати на тому, що Україна зробила багато серйозних важливих кроків у сфері боротьби з корупцією, екології, дотримання стандартів НАТО у Збройних силах, для того, щоб ми не вимолювали отримання ПДЧ, а щоб НАТО підтвердило намір України отримати План дій щодо членства», – заявила Геращенко.

Вона наголосила, що фракція «ЄС» пропонує Верховній Раді ухвалити відповідну заяву і звернення, яке є особливо актуальним, враховуючи майбутній візит до України генерального секретаря НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, керівництво НАТО на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом 30-31 жовтня відвідає Україну. Делегація відвідає Київ та Одесу.