ГПУ може направити в Раду одне-два подання на депутатів до кінця року — Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не виключає направлення подань на притягнення до кримінальної відповідальності щодо “одного — двох” народних депутатів до кінця поточного року.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

“Я думаю, що так (направлення подання - ред.), і навіть, можливо, до нового року. Поки ще діють норми щодо депутатської недоторканності. Одне-два подання можуть бути”, - розповів Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня цього року генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

Як відомо, Ярослав Дубневич у період з грудня 2014 року до кінця серпня 2019-го очолював Комітет ВР з питань транспорту.

У вересні 2019 року вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що Укрзалізниця передала до правоохоронних органів матеріали щодо мільйонних збитків, яких вона зазнала при закупівлі анкерів у дилерів ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та Ярослава Дубневичів.