В Україну прибула Венеціанська комісія для оцінки "мовного закону"

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв делегацію Венеціанської комісії, яка прибула для вивчення аспектів впровадження закону про українську мову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Результатом візиту експертів Венеціанської комісії має стати підготовка висновку щодо імплементації мовного закону. Відповідний висновок комісія має ухвалити на своєму пленарному засіданні у грудні цього року.

«Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві», — йдеться в повідомленні МЗС.

Як повідомлялося, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів. Експрезидент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.