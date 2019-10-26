Секретар РНБО очолив Національний центр кібербезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.

Відповідний указ №771/2019 Президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (зі зміною, внесеною Указом від 19 червня 2019 року № 415) призначити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.