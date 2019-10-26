Міноборони закликає не вестися на “вкиди” щодо Мінського процесу

Міноборони закликає не піддаватися на "вкиди" російських інформаційних ресурсів щодо позиції міністерства по Мінському процесу.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони, опублікованій на сайті відомства.

"Окремі джерела в мережі Інтернет поширюють інформацію про начебто “позицію Міністерства оборони України щодо Мінського процесу”. Міноборони офіційно повідомляє, що зазначена “інформація” абсолютно не відповідає дійсності, адже оборонне відомство України не формує політику під час перемовин у Мінську", - йдеться у заяві.

Зазначені “вкиди” активно поширюються російськими інформаційними ресурсами і Міноборони вважає це абсолютною провокацією, направленою на дискредитацію Міністерства оборони та Збройних сил України, а також на зрив Мінських домовленостей.

"Звертаємося до журналістів, блогерів та користувачів соціальних мереж з проханням бути пильними і не піддаватися на подібні інформаційні “вкиди”, - наголосили у Міноборони.