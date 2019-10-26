Зеленський призначив посла у Тимор-Лешті

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Малайзії Олександра Нечитайла за сумісництвом послом в Демократичній Республіці Тимор-Лешті.

Відповідний указ №769/2019 опублікований на офіційному сайті Глави держави.

"Призначити Нечитайла Олександра В'ячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом", - йдеться в документі.

Читайте також: Зеленський призначив нового голову Луганської ОДА

Як відомо, Нечитайло з 18 липня 2016 Надзвичайний та Повноважний Посол України в Малайзії.