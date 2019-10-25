У "Слузі народу" обіцяють порушити питання “закритих” засідань Кабміну

Секретар Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат із фракції "Слуга народу" Сергій Швець планує порушити питання щодо відкритості засідань Кабінету міністрів для ЗМІ.

Про це парламентарій заявив 25 жовтня під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми порушимо це питання, я особисто порушу це питання... Переконаний, що підтримають і колеги по фракції, і в більшості підтримають такий підхід, щоб засідання уряду були відкритими (для представників ЗМІ, - ред.), принаймні, як це традиційно складалося впродовж останніх багатьох років у тій частині заявлених у порядку денному проблемних питань, які виносяться на обговорення Кабінету міністрів. Я це питання порушу - обіцяю", - зазначив Швець.

Водночас, після уточнень інших спікерів форуму, депутат резюмував, що "цілком прийнятним" буде формат присутності ЗМІ на засіданнях уряду, коли журналісти заслуховуватимуть "початок, заявку порядку денного, промову прем'єр-міністра або когось із профільних міністрів - і потім уже все буде в закритому форматі".

Як повідомив на початку вересня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні уряду, робота Кабінету міністрів у новому форматі передбачає проведення засідань у закритому режимі, а спілкування урядовців зі ЗМІ щодо ухвалених рішень відбуватиметься у пресцентрі Кабміну після засідань.