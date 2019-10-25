У "Слузі народу" обіцяють порушити питання “закритих” засідань Кабміну
Про це парламентарій заявив 25 жовтня під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми порушимо це питання, я особисто порушу це питання... Переконаний, що підтримають і колеги по фракції, і в більшості підтримають такий підхід, щоб засідання уряду були відкритими (для представників ЗМІ, - ред.), принаймні, як це традиційно складалося впродовж останніх багатьох років у тій частині заявлених у порядку денному проблемних питань, які виносяться на обговорення Кабінету міністрів. Я це питання порушу - обіцяю", - зазначив Швець.
Водночас, після уточнень інших спікерів форуму, депутат резюмував, що "цілком прийнятним" буде формат присутності ЗМІ на засіданнях уряду, коли журналісти заслуховуватимуть "початок, заявку порядку денного, промову прем'єр-міністра або когось із профільних міністрів - і потім уже все буде в закритому форматі".
Як повідомив на початку вересня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні уряду, робота Кабінету міністрів у новому форматі передбачає проведення засідань у закритому режимі, а спілкування урядовців зі ЗМІ щодо ухвалених рішень відбуватиметься у пресцентрі Кабміну після засідань.