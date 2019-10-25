Призначення росіянина радником Гончарука неможливе — пресслужба прем’єра

Інформація про можливе призначення радником Прем’єр-міністра Олексія Гончарука громадянина Росії не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві пресслужби Прем’єр-міністра з приводу призначення радником Сергія Алєксашенка.

“За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Алєксашенко не є радником Прем’єр-міністра України.

Нещодавно низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що радником Прем’єр-міністра на громадських засадах планують призначити колишнього російського чиновника Сергія Алєксашенка.