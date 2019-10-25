Уряд призначив міністру оборони заступника

Уряд призначив міністру оборони заступника

Укрінформ
Кабінет міністрів вирішив призначити заступником міністра оборони України Олександра Поліщука.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України", - йдеться в тексті розпорядження №1001-р від 23 жовтня 2019 року.

Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони.

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У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

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