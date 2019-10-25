У Раді пропонують допомогти США з'ясувати інформацію про “Азов”

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко пропонує американським колегам надати необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення «Азов».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вважаю такими, що не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України - окремого загону спеціального призначення «Азов». Тому підготував проект листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до Державного секретаря США М.Помпео із закликом занести «батальйон «Азов» до списку терористичних організацій”, - зазначив парламентарій.

Яременко нагадує, що цей військовий підрозділ створений активістами і учасниками Революції Гідності, “азовці” брали участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших населених пунктів.

Він підкреслив, що 26 “азовців” віддали життя за незалежність України.

“З огляду на поширені в ЗМІ звинувачення проти цього славного бойового підрозділу та з метою зняття усіх непорозумінь у листі до Конгресу США міститься пропозиція надати будь-яку необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення «Азов», а також звернення до правоохоронних органів України опублікувати результати перевірки усіх фактів та тверджень, що наведені в листі американських конгресменів”, - підкреслив народний депутат.

За його словами, текст листа відкритий для підпису для всіх членів фракції «Слуга народу» та представників інших фракцій Верховної Ради.

Парламентарій додав, що підписання і передача листа американській стороні відбудеться у вівторок, 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що 40 членів Палати представників США 20 жовтня підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.