Лінкявічус: Ув'язнення Асєєва - кричуща атака на вільні ЗМІ

Лінкявічус: Ув'язнення Асєєва - кричуща атака на вільні ЗМІ

Укрінформ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликає негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, незаконно засудженого в "ДНР" на 15 років ув'язнення.

Про це Лінкявічус повідомив у Twitter.

"Я приєднуюся до міжнародної спільноти й закликаю негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва. Його затримання так званою "Донецькою народною республікою" і шокуючий 15-річний тюремний термін є кричущою атакою на вільні та незалежні засоби масової інформації", - написав керівник МЗС Литви.

Як повідомлялося, Євросоюз закликав до негайного звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, якого 22 жовтня "прокуратура ДНР" засудила на 15 років ув'язнення.

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Автор шпальт для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".

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