“Голос” закликає припинити фарс із поліграфом

Звинувачення у пропозиції хабаря депутатам від «Слуги народу» за збереження топ-корупційної схеми повинні стати предметом розслідування правоохоронних органів, а не телевізійною розвагою.

Про це заявила депутат із фракції «Голос», член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, повідомляє пресслужба політсили.

“Маєте свідка - ведіть в правоохоронний орган, маєте докази - несіть у НАБУ, до генпрокурора і доводьте справу до кінця, а не влаштовуйте цирк на дроті”, - зауважила Устінова.

При цьому вона наголосила, що результати поліграф-тесту, проходження якого вимагав від депутатів Президент Володимир Зеленський, ніколи не використовуються в суді, бо не дають навіть 60% впевненості у висновку.

Також у “Голосі” звертають увагу на те, що без повного зняття депутатської недоторканності довести ймовірну вину народних обранців буде вкрай складно або й неможливо. Тому політсила закликає колег-депутатів зробити наступний крок для скасування недоторканності якнайшвидше, щоб не створювати штучних перешкод для розслідувань правоохоронців.

“Якщо ж ви збираєтеся займатися на телебаченні тим, чим мають займатися правоохоронні органи, то навіщо всі гучні заяви про реформи правоохоронних органів і майбутні посадки? Кажіть відверто виборцям, що посадки будуть, але не у в’язницю, а в телестудію”, - зазначила Устінова.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Відомо, що перевірку на поліграфі на сьогодні пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, народний депутат від фракції “Слуги народу”, член фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура та голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.