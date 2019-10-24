Горбатюка ніхто не виганяв - заступник генпрокурора

Керівництво Генеральної прокуратури просило звільненого напередодні керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка пройти переатестацію.

Про це заявив під час пресконференції у четвер заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Чумака, він неодноразово спілкувався з Горбатюком і просив пройти переатестацію, однак останній відмовився, тому що вважає її незаконною.

"Ніхто його не виганяв, ніхто не просив його звільнитися", - стверджує Чумак.

Він також запевнив, що слідство у справах Майдану буде продовжене у Державному бюро розслідувань, оскільки після 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні справи.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк заявив, що генпрокурор 23 жовтня підписав наказ про його звільнення з посади. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

Горбатюк заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Раніше Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора.

Фото: Сергій Харченко/TVi