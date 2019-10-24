В Австрії відкрили вже шосте Почесне консульство України

У федеральній землі Бургенланд відкрили вже шосте Почесне консульство України в Австрії.

Урочиста церемонія відкриття за участю поважних гостей відбулася у середу, 23 жовтня, у місті Айзенштадт в Палаці Естергазі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна та Австрія мають тривалу спільну історію. У багатьох сферах була і триває співпраця та ефективний обмін досвідом. І це добре та корисно для обох країн. Робота почесного консула – це діяльність, яка цю співпрацю посилює та поглиблює", - зазначив у своїй промові новопризначений почесний консул України в Бургенланді Фрідріх Унгер.

Свою роботу він вбачає у "посередництві між культурами, інституціями та дипломатичними закордонними представництвами". "Я намагатимусь зміцнити контакти між Україною та землею Бургенланд у сферах економіки, туризму, культури, науки та спорту. Серед інших моїх завдань – допомога та підтримка громадян України в Бургенланді, які потрапили у скруту", - заявив почесний консул.

Говорячи про економічну привабливість України, Унгер назвав перспективний аграрний сектор та родючі землі. Крім того, він вказав на наявність доброї співпраці в гуманітарній сфері: в Бургенланді був організований відпочинок для українських дітей, а також реабілітація п’ятьох українських воїнів.

Участь в урочистому прийомі з нагоди відкриття Почесного консульства України у Бургенланді взяли члени уряду та земельного парламенту, серед яких були президент парламенту Бургенланду, бургомістр міста, представники ділових кіл, медіа та дипломатичного корпусу, а також почесні консули України в інших федеральних землях. Після вітальних слів поважних гостей посол України в Австрії Олександр Щерба офіційно передав екзекватуру новому почесному консулу.

"За останні роки ми вже відкрили почесні консульства України у Лінці, Граці, Іннсбруку, Зальцбургу, Клагенфурті. І ось зараз черга дійшла і до найбільш східної федеральної землі Австрії Бургенланду та міста Айзенштадт. Призначений тут почесним консулом Фрідріх Унгер – давній друг посольства і України. То ж відтепер Україна буде ще краще представлена у цій прекрасній федеральній землі", - зазначив Щерба у коментарі Укрінформу.

Почесний консул є представником Української держави, але не отримує за це кошти, сама посада вже є почесною. Для українського посольства це також зручно і вигідно, адже, як правило, почесні консули володіють широким колом знайомств і є хорошими помічниками в роботі посла та дипустанови.

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Щерба вказав на те, що Бургенланд відомий, передусім, своїм прогресом у питанні відновлюваної (вітрової) енергетики, що є актуальною темою для України. То ж з появою почесного консула в цій австрійській землі відкриваються нові перспективи обміну досвідом та знаходження партнерів.

"Крім того, наш почесний консул спеціалізується на сільському господарстві, тому можна виходити з того, що саме сільське господарство буде його пріоритетом, і з'являться нові можливості також в цій сфері для українсько-австрійського партнерства", - додав посол.