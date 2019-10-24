Пристайко запросив главу МЗС Японії в Україну

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Токіо обговорив з главою МЗС Японії Тосіміцу Мотегі перспективи співпраці між країнами та ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці українського МЗС у Facebook.

“У ході зустрічі міністри підтвердили високий рівень партнерства між державами, наголосивши на готовності обох сторін до подальшого посилення двосторонньої співпраці у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та інших сферах”, - ідеться в повідомленні.

Міністри також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо досягнення прогресу у мирному врегулюванні.

Крім того, Пристайко висловив вдячність уряду Японії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, реформ, а також фінансову, експертну та гуманітарну допомогу.

“Міністр закордонних справ України також запросив Тосіміцу Мотегі здійснити офіційний візит в Україну”, - розповіли в МЗС.

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Тосіміцу Мотегі, у свою чергу, вкотре підтвердив позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Японії також наголосив на готовності Уряду Японії продовжити надавати сприяння у відновленні миру і стабільності в Україні, імплементації реформ, реалізації інфраструктурних проєктів в нашій країні тощо.