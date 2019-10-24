Не стежить, а робить висновки: Корнієнко розповів про службу безпеки "Слуги народу"

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" розповів, що у фракції є "служби внутрішньої безпеки", куди входять "більш поінформовані" депутати.

Про це Корнієнко сказав у інтерв’ю “Українській правді”.

На запитання, чи розповідали йому депутати, що з ними намагалися домовитися про співпрацю представники великих промислових груп, Корнієнко відповів: "Так, розповідали депутати про таке. І наші служби внутрішньої безпеки про це кажуть постійно".

На уточнення, чи дійсно в "Слузі народу" є внутрішня партійна служба безпеки, депутат зазначив: "Звичайно, щось такого типу". За його словами, туди входять, в тому числі, депутати, "більш поінформовані, ніж інші".

Корнієнко також пояснив, що вони не стежать за колегами, але "роблять висновки".