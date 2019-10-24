ДБР закликало "Схеми" до співпраці та запевнило, що обшуків не буде

ДБР заявляє, що ніколи не піде на кроки, які обмежують права і свободи журналістів, та розраховує на співпрацю з ними.

Про це Держбюро розслідувань повідомляє на своєму сайті.

"Усі дані, що затребують слідчі ДБР у "Радіо Свобода", стосуватимуться виключно матеріалів програми "Схеми: корупція в деталях" – "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка", які допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо імовірного незаконного переправлення через державний кордон колишнього президента України, інших службових осіб", - ідеться в повідомленні.

У ДБР розраховують, що з огляду на важливість об’єктивного, незалежного, професійного розслідування "Радіо Свобода" піде на співпрацю.

"Враховуючи, що Петро Порошенко не надає показів, для встановлення всіх обставин у рамках цього провадження нам потрібна ваша допомога. Зокрема, покази знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з’ясували журналісти, має бути оформлена в рамках кримінального провадження", - переконують у відомстві.

Водночас наголошується, що ДБР ніколи не збирало та не буде збирати конфіденційні дані журналістів - у тому числі щодо джерел інформації.

"Також ми не збираємося проводити обшуки. Ми прагнемо лише конструктивної співпраці з представниками ЗМІ і наявності якісних журналістських розслідувань, адже маємо спільну мету – притягнення винних до відповідальності", - наголосили в ДБР.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Таке рішення суд ухвалив у рамках досудового розслідування кримінального провадження ДБР щодо ймовірного "незаконного переправлення осіб" – зокрема, експрезидента – через державний кордон "із використанням завідомо підроблених документів".

Своєю чергою редакція програми “Схеми” заявила, що не вбачає можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію у цій справі, а рішення Печерського райсуду з цього приводу вважає надмірним втручанням у діяльність проєкту журналістських розслідувань.