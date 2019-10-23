Тетяна Морозова, президент Всеукраїнської асоціації поліграфологів

Сьогоднішній день може увійти в історію президента Зеленського, як поліграфний скандал. Бо після публічних обвинувачень членів своєї фракції в тому, що вони взяли хабар за відмову ліквідації корупційних схем, він запропонував усім членам Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики пройти «детектор брехні». Деякі з них заявили, що готові це зробити в прямому ефірі. Ця історія може стати унікальним випадком боротьби із політичною корупцією, ініційованою проти членів власної фракції.

Як це дослідження зробити ефективним? Про це ми говоримо із найвідомішим в Україні поліграфологом, автором першої посадової інструкції із використання поліграфа у правоохоронних органах, автором підручника "Поліграфологія" Тетяною Морозовою.

-Тетяно Романівно, чи можна перевірити всіх членів парламентського комітету і чи буде це ефективно? Чи допоможе це президенту встановити правду у вірогідному випадку парламентської корупції?

-Безумовно, можна. І безумовно, це буде ефективний для розвитку суспільства крок! Якщо ми за допомогою поліграфа вбивства розкриваємо, трупи знаходимо, виходимо на доказову базу, знаходимо серійних ґвалтівників, то чому б не почати застосовувати це по відношенню до депутатів?

Єдине зауваження. Журналістів не втримаєш від хайпу, а оточення президента не дуже виважено вирішило надати справи публічності. Але поліграфне дослідження - звичайна рутинна робота. Тут слід було діяти тихіше.

Як це зробила би я? Я б призначила зустріч депутатам, під час зустрічі пояснила би ситуацію, яка склалася і запропонувала би пройти поліграф. Але до того поліграфологи були б підготовлені, вивчили би ситуацію, наявну оперативну інформацію, наявну фактову інформацію, яка вже є і доведена, і склали би тестові опитувальники.

Зібралася би група поліграфологів високого рівня - бажано, щоб це були колишні працівники правоохоронних органів. Колишні - щоб не було на них тиску з боку керівництва, правоохоронці - бо якщо людина пройшла горнило тестувань в правоохоронних структурах, вона більш виважена та професійна, вона розуміє вагу слова і точно не має наміру схопити хайп.

Тобто, вони заздалегідь склали тести і тут же тестуються - одночасно всі, в різних кімнатах. З ними проводять бесіду, з’ясовують їхню позицію, пояснюють, чому треба пройти опитування. Опитуваним дається пару годин, щоб вони відпочили. А поліграфологам дається пару годин, щоб в тестах вони врахували і версію опитуваних.

-А потім не почалася би істерика ображених депутатів, що на них чинили тиск?

-Тестування проводиться виключно на підставі добровільної згоди.

-А вони не потягнуть до суду, бо їх, «чесних обранців» змусив президент?

-Юристи могли б почати пошук обставин тиску. Але якщо ти «підписався» під таку справу, став народним обранцем, який позиціонує себе, як новий політик, то будь ласкавий відповідати цьому іміджу! Ти повинен розуміти, що тебе можуть перевіряти. Якщо їм неприємно, то хай поступляться іншим.

-Де саме взяти чесного поліграфолога? Давід Арахамія каже, що шукає в різних силових структурах.

-Є поліграфологи Служби безпеки, є потужні фахівці в ДБР. Є люди, які мають в доробку розкриття серійних вбивств, замовних вбивств, вони мають бекграунд доказаних в суді розкритих злочинів.

Я б робила акцент на людях, які працюють не лише з корупцією. Ми маємо справу із політичною корупцією! Це повинні бути фахівці, які мають розслідувані до кінця кримінальні справи, і їхній висновок підтверджений рішенням суду.

Хороший поліграфолог може не мати квартири, бо він на неї збирає, або не мати машину, бо він на неї збирає, але поліграфолог, який має пусту декларацію, викликає сумніви. Бо, як можна йти за правдою до людини, яка не платить податків і дурить державу під час війни? Як можна йти до поліграфолога з порожньою декларацією? Він або поганий поліграфолог, бо у нього нема клієнтури, або брехун.