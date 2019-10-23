Арахамія обіцяє привести на ТБ свідка спроб підкупу "слуг народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в четвер приведе на ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" свідка спроби підкупу членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це Арахамія повідомив журналістам на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра (у четвер, 24 жовтня, - ред.) буде на "1+1", мене запросили у "Право на владу". Я туди приведу одного свідка, який в ефірі дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що це буде свідок того, що гроші членам комітету пропонували.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

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Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".