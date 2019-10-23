Арахамія та Дубінський пройдуть публічну перевірку на поліграфі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що пройде публічну перевірку на детекторі брехні з членом своєї фракції Олександром Дубінським.

Про це Арахамія повідомив журналістам на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми з паном Дубінським йдемо на публічний поліграф", - сказав депутат.

Арахамія додав, що результати перевірки мають бути в цей же день, і пояснив, що Дубінський запросив його на поліграф у приватній компанії.

Арахамія також зазначив, що перевірку на поліграфі мають пройдуть всі члени депутати від "Слуги народу" - члени Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Він також зауважив, що хотів би, аби перевірку проходили на детекторі брехні в державній організації.

"Є декілька українських організацій - СБУ, Головне управління розвідки, НАБУ... Треба тільки знайти правовий механізм, як ми можемо звернутися, і всі пройдуть", - розповів Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Пізніше Дубінський запросив голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію пройти з ним публічно перевірку на детекторі брехні.

Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".