Зеленський вносить до Ради законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Про це повідомляє пресслужба глава держави.

"Упродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. Водночас частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році", - йдеться у повідомлення.

Заначається, що проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції. Зокрема, документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроєктом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії. Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

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Зазначається, що оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет міністрів.

Також проєкт закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

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Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства.

"Очікується, що ухвалення документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів", - наголосили у пресслужбі.