У ЦВК розподілили обов'язки та повноваження

Центральна виборча комісія затвердила розподіл обов'язків та повноважень між членами ЦВК.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Центрвиборчкому у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з розподілом, зокрема, голова Центрвиборчкому Олег Діденко здійснює загальне керівництво діяльністю комісії, її Секретаріатом і Службою розпорядника Держреєстру виборців; здійснює повноваження розпорядника коштів держбюджету; забезпечує діяльність комісії у сфері міжнародного співробітництва; забезпечує координацію щодо взаємодії ЦВК зі ЗМІ, а також із Верховною Радою, урядом та іншими держструктурами.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик має забезпечувати координацію питань щодо взаємодії з СБУ, МВС, Нацполіцією; координацію питань щодо територіальної організації виборів та референдумів тощо.

Заступник голови ЦВК Віталій Плукар отримав повноваження щодо координації питань представництва інтересів комісії у судах; здійснення тендерних закупівель та інші.

Секретар ЦВК Олена Гатаулліна забезпечуватиме підготовку та проведення засідань комісії; координуватиме питання щодо виконання законодавства про доступ до публічної інформації тощо.

Також на засіданні ЦВК передала до Національної поліції копії заяв довіреної особи кандидатки у народні депутати від партії "Слуга народу" в одномандатному виборчому окрузі №198 Наталії Дяченко щодо перерахунку голосів виборців на низці виборчих дільниць під час позачергових парламентських виборів 21 липня. Комісія просить поліцію перевірити наведені у вказаних заявах відомостей та вжити заходів у разі виявлення для цього підстав.

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Як повідомлялося, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в окрузі № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями.

Наразі результати виборів в 198-му окрузі не встановлені.