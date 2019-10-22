У Берліні вважають, що "формула Штайнмаєра" має вивести Мінськ із глухого кута

Міністри закордонних справ Німеччини та Литви Гайко Маас і Лінас Лінкявічус обговорили перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Про це вони поінформували журналістів після переговорів у вівторок у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про вирішення конфлікту на сході України, що залишається для нас найбільшим пріоритетом. Це мало би позитивний вплив на весь регіон", - сказав Маас, додавши, що напередодні він говорив про це й з білоруським колегою.

За його словами, "формула Штайнмаєра" має вивести нарешті мінський процес з глухого кута та "поставити його на рейки".

Як зазначив Маас, Німеччина разом із Францією дуже активно працюють останнім часом над підготовкою зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі". Він упевнений, що за "відчутними кроками, які є на політичному рівні", мають бути також кроки, які матимуть позитивний вплив на місцеве населення на Донбасі.

Маас зазначив, що треба "змусити обидві сторони" дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню та виконувати зобов’язання.

Своєю чергою Лінкявічус заявив, що "дуже важливо підкреслити, що ми повинні підтримати цю країну (Україну) у дуже важкій ситуації попри проблеми, з якими ми стикаємося у себе вдома та в міжнародному вимірі".

Міністри також обговорили відносини з Росією, співпрацю у галузі протистояння кіберзлочинності, з якою особливо гостро стикаються країни Балтії, та боротьби з фейковими новинами.

Глави МЗС наголосили на важливості співпраці з точки зору геополітики та безпеки. Зокрема, Бундесвер у рамках місії НАТО присутній в Литві. Дипломати також звірили годинники перед самітом НАТО у грудні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.