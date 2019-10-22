Україна і Марокко підписали договір про екстрадицію

Міністерство юстиції України підписало міжнародні договори з Міністерством юстиції Королівства Марокко.

Про це інформує пресслужба Мін'юсту.

"Заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць під час робочого візиту до Марракешу (Королівство Марокко) провела зустріч з міністром юстиції Королівства Марокко Мохамедом Бен Абделькадером. Під час зустрічі було підписано низку міжнародних договорів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, були підписані договори між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію, про передачу засуджених осіб та про правову допомогу у цивільних і комерційних справах.

Так, договір між Україною та Марокко про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію передбачає надання одна одній найширшої взаємної правової допомоги для цілей розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Також Україна і Марокко зобов’язуються видавати одна одній будь-яку особу, яка переслідується компетентними органами запитуючої сторони за вчинення правопорушення, або яка розшукується цими органами з метою виконання вироку.

Договір між Україною та Марокко про передачу засуджених сприятиме реалізації права засуджених осіб відбувати покарання у державі їх громадянства.

Крім того, договір між Україною та Марокко про правову допомогу у цивільних і комерційних справах створює правову базу для міжнародного співробітництва компетентних органів сторін у сфері цивільного судочинства.

Уточнюється, що завданням цього договору є закріплення гарантій для громадян будь-якої з держав стосовно звернення до судових органів іншої держави з метою захисту прав та інтересів, а також визначення механізму взаємного виконання доручень про вручення документів і надання доказів, взаємного визнання та виконання судових рішень.

За словами заступника міністра юстиції України, ці договори створять правові підстави для співробітництва двох держав та посилять взаємну співпрацю у сфері юстиції.

"Крім цих міжнародних договорів, Валерія Коломієць та Мохамед Бен Абделькадер підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Королівства Марокко", - поінформували у Мін'юсті.

Зазначається, що цей меморандум забезпечить можливість обміну знаннями та досвідом між спеціалістами двох міністерств у правовій, законодавчій, організаційній та функціональній сферах.

"Таким чином, Міністерство юстиції співпрацюватиме із юстицією Королівства Марокко в усіх дотичних сферах, що стосуються не лише захисту інтересів та прав українських громадян у Королівстві Марокко, але й взаємної співпраці судових органів та органів правопорядку", - наголошується у повідомленні.