Делегацію Ради в ПА Євронест очолив депутат від "Батьківщини"

Народний депутат, член парламентської фракції "Батьківщина" Іван Крулько очолив постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА Євронест).

Керівництво делегації обрали під час установчого засідання постійної делегації, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Під час засідання головою делегації обрано народного депутата Івана Крулька, заступниками – Павла Мельника та Софію Федину. Також обрано членів постійних Комітетів і робочих груп ПА Євронест", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що установче засідання постійної делегації ВР у ПА Євронест провела голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

"Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що зараз триває дискусія про майбутнє Східного партнерства, і Україна зацікавлена в диференційованому підході до країн, які мають із Євросоюзом Угоди про асоціації. Вона побажала делегації злагодженої ефективної роботи в інтересах України і запропонувала узгоджувати позиції між народними депутатами, залученими до процесів зближення України з ЄС", - повідомляє Інформуправління.

Участь у засіданні також взяв попередній глава української делегації в ПА Євронест Борис Тарасюк, який поінформував про структуру та цілі цієї парламентської асамблеї та про роботу української делегації в попередні роки.