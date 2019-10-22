Делегацію Ради в ПА Євронест очолив депутат від "Батьківщини"
Керівництво делегації обрали під час установчого засідання постійної делегації, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Під час засідання головою делегації обрано народного депутата Івана Крулька, заступниками – Павла Мельника та Софію Федину. Також обрано членів постійних Комітетів і робочих груп ПА Євронест", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що установче засідання постійної делегації ВР у ПА Євронест провела голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що зараз триває дискусія про майбутнє Східного партнерства, і Україна зацікавлена в диференційованому підході до країн, які мають із Євросоюзом Угоди про асоціації. Вона побажала делегації злагодженої ефективної роботи в інтересах України і запропонувала узгоджувати позиції між народними депутатами, залученими до процесів зближення України з ЄС", - повідомляє Інформуправління.
Участь у засіданні також взяв попередній глава української делегації в ПА Євронест Борис Тарасюк, який поінформував про структуру та цілі цієї парламентської асамблеї та про роботу української делегації в попередні роки.