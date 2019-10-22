Зміни до регламенту Ради опублікували в "Голосі України"

Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України» опублікований в офіційній газеті парламенту "Голос України".

Текст закону оприлюднено також на сайті видання "Голос України".

Він набуває чинності наступного дня після опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 3 жовтня ухвалив закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України» (№1042-1). 21 жовтня його підписав Президент.

Закон доповнює регламент Ради статтею 19-1 - План законопроєктних робіт Верховної Ради. Вона передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом ВР пропозицій парламентських комітетів.

План законопроєктних робіт Верховної Ради включатиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР.

Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.

Закон також передбачає вилучення пункту 1 частини 14 статті 73 Регламенту, який передбачає, що Погоджувальна рада депутатських фракцій/груп узгоджує проєкт плану законопроєктної роботи та рекомендує його Верховній Раді для затвердження.

Стаття 78 регламенту доповниться пунктом 20-1, яким передбачено, що Голова Верховної Ради вносить подання парламенту щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у межах кошторису ВР.