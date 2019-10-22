Посол Туреччини: Відносини з Україною не залежать від іноземних чинників

Розвиток відносин між Україною та Туреччиною не залежить від політичної ситуації на Близькому Сході чи якихось інших іноземних чинників.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, відповідаючи на запитання, як зближення Анкари та Москви в контексті виведення американських військ із Сирії позначиться на україно-турецьких відносинах.

«Наші відносини з Росією не можна розглядати під якимсь одним кутом. Є питання, в яких ми погоджуємося з Росією, і є такі, в яких не погоджуємося», - сказав посол.

Ситуація в Сирії, зазначив він, це питання національної безпеки для Туреччини, «яке ми намагаємося розв'язати у співпраці з усіма причетними сторонами».

«Протягом тривалого часу ми намагаємося пояснити, що маємо справу із загрозою, що походить із північної Сирії проти нас і наших партнерів», - наголосив Ягмур Ахмет Гюльдере.

За його словами, «оскільки всі наші контакти не дали результатів», Туреччина змушена була почати операцію «Джерело миру».

«Ми взяли паузу в нашій операції, сподіваючись, що в цей час будуть зроблені кроки, котрі забезпечать нашу національну безпеку до повного завершення операції», - зауважив дипломат.

За словами посла, «у сирійському питанні та інших питаннях з Росією наші відносини будуються на одному фундаменті».

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«А відносини з Україною - це дещо інше. Наша співпраця з Україною будується на фундаменті об’єктивних взаємних інтересів. І вони мають широкий діапазон - від економіки, оборони, сільського господарства до науково-дослідницької сфери. У нас багато спільних питань з Україною. І ми продовжуємо розвивати ці відносини, незалежно від іноземних елементів», - зазначив Ягмур Ахмет Гюльдере.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Туреччина і США домовилися зупинити військову операцію Анкари на півночі Сирії на 120 годин. За цей час курдські сили мають залишити райони вздовж кордону, де Туреччина хоче влаштувати зону безпеки.