У Раді зареєстрували постанови, які можуть заблокувати перезапуск судової реформи

У Верховній Раді зареєстровано два проєкти постанов - № 1008-П1 і № 1008-П2, які можуть заблокувати підписання закону про перезапуск судової реформи.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, проєкт Постанови № 1008-П1 про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про ухвалення в цілому як закону України проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" був зареєстрований 17 жовтня, ініціатор законопроєкту — Михайло Папієв (“Опозиційна платформа — за життя”).

У свою чергу, проєкт постанови № 1008-П2 про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про ухвалення в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування було зареєстровано 18 жовтня. Ініціатори цієї постанови — Артур Герасимов і Іванна Климпуш-Цинцадзе (“Європейська солідарність”).

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (законопроєкт №1008). Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 1 жовтня у листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка висловила занепокоєння щодо законодавчих пропозицій з проведення судової реформи в Україні, які можуть обмежити незалежність судочинства. Ішлося про проєкт закону №1008. Генсек РЄ зазначала, що законопроєкт запроваджує широкомасштабні зміни, які "можуть призвести до значних наслідків для незалежності судової системи, особливо щодо статусу, кваліфікаційних вимог до суддів та пов'язаних з цим процедур".

В Євросоюзі підтримали позицію Пейчинович-Бурич, яка розкритикувала законодавчі ініціативи щодо судової реформи в Україні. Про це у Twitter написав голова делегації ЄС в Україні посол Матті Маасікас.

15 жовтня три найбільші бізнес-асоціації України висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного суду, викладених у проєкті закону №1008.

Раніше експрезидент Петро Порошенко назвав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" "атакою" на судову систему України.