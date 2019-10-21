Криза чи “хвороба зростання”: чим пояснити зміни у владній команді

Аналізуємо ймовірні причини швидкої зміни чиновників, які ледь пропрацювали у владі символічні “100 днів”

Не встигла команда Володимира Зеленського повністю оновити владну вертикаль в Україні, як із тих чи інших причин їй доводиться знову тасувати свою кадрову колоду. “Першою ластівкою” з-поміж найбільш резонансних відставок “нещодавно призначених” стала заява про звільнення за власним бажанням, написана екс(уже)секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олександром Данилюком. Не минуло й місяця – заміни на позиціях двох голів облдержадміністрацій – Київської та Луганської. І якщо до колишнього очільника Луганської ОДА Віталія Комарницького у громадськості та журналістів “були питання” ще в липні, одразу ж по призначенні на посаду, то від діяльності молодого уже екскерманича Київщини Михайла Бно-Айріяна більшість чекали позитивних змін. Утім, щойно минули символічні “100 днів на посаді”, Михайло Каренович написав заяву за власним бажанням. “Змусили?”, “Допекло?”, “Втомився?” “Не поділився з ким треба?”, “Комусь перейшов дорогу?”- у ЗМІ й соцмережах знаходимо десятки варіантів відповіді на запитання, що ж спричинило цей крок. Оскільки сам посадовець, інформуючи про своє рішення в соцмережі, нічого конкретного не написав, лише натякнувши, що “ні перед ким не хоче прогинатися”. Різні версії подій висловлюють і політичні експерти...

Можливі причини і наслідки кадрових змін

Отже, в неділю Кабінет міністрів погодив звільнення голів Київської та Луганської облдержадміністрацій Михайла Бно-Айріяна та Віталія Комарницького, запропонувавши призначити на вакантні відтепер посади Олексія Чернишова і Сергія Гайдая. Також уряд підтримав кандидатури Андрія Балоня, Олексія Кучера і Андрія Прокопенка – як майбутніх голів Кіровоградської, Харківської та Чернігівської ОДА.

І якщо три останні посади до цього часу були вакантними – після звільнення чиновників, призначених за президентства Порошенка (голів Чернігівської і Кіровоградської ОДА Олександра Мисника і Сергія Кузьменка Зеленський звільнив на початку червня, керівника Харківської області Юлію Світличну – 9 жовтня, адже її рекомендовано на посаду заступника секретаря РНБО), то Бно-Айріян і Комарницький – креатури нової влади, які пропрацювали трохи більше трьох місяців. Офіційно про причини їх звільнення не повідомляється. Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку за власним бажанням. Чому написав –не пояснив. Лише процитував уривок з роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти" (слова одного з головних героїв, ув’язненого в катівнях НКВС Андрія Чумака).

За найпопулярнішою версією “поінформованих джерел” – Бно-Айріян не погоджувався із “нав’язуванням” кандидатів на посади голів деяких районних державних адміністрацій. Є й інші варіанти: “Основні версії – співпраця у цьому бюджетному році за контрактами, укладеними ще за колишньої влади, а також боротьба із групою впливу, пов'язана з інтересами будівельників”, – пише у Фейсбук головний редактор видання Цензор. нет” Юрій Бутусов.

Віктор Таран

А політолог Віктор Таран вважає, що підкилимна боротьба за крісло очільника багатої на ресурси (особливо – на дорогу землю) столичної області ведеться на ще вищому рівні – між групами впливу в оточенні президента. Адже не варто забувати, що Бно-Айріян, з-поміж іншого, – товариш одного з ідеологів партії “Слуга народу”, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Варто нагадати, що перед цим в соцмережі розгорнулася ціла кампанія, спрямована на дискредитацію Бно-Айріяна. Особливо старався обраний на Київщині народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський, котрий одним із перших і “порадів” за Михайла Кареновича.

Політолог Володимир Фесенко погоджується, що можливий тиск із боку “своїх” був однією з причин відставки Бно-Айріяна. Інша (частково пов’язана із цим) причина – психологічна неготовність до такого тиску і загалом до підвищеної відповідальності. “Вважаю цю ситуацію доволі закономірною – адже коли Зеленський прийшов до влади, він по-суті не мав команди, лише вузьке коло людей у найближчому оточенні. Команда почала формуватися вже згодом, і в кадровій політиці було багато стихійності, еклектики, тож помилки були неминучими, – каже експерт у коментарі Укрінформу, – Думаю, подібні випадки будуть і у майбутньому: люди просто зрозуміють, що не потягнуть “вантажу влади”. Деякі депутати вже мають подібні думки. Але їм легше – адже фракція працює як колективний організм, тож їхня індивідуальна відповідальність доволі умовна. Очільник же області несе персональну відповідальність. І витримують це не всі. Я б не називав це кризою команди. Швидше за все, йдеться про “хворобу зростання”, – підсумував Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Дещо про претендентів на “святі місця” в обласних адміністраціях

Якщо президент погодиться із рекомендаціями Кабінету міністрів і підпише відповідний указ, то новим очільником столичної області стане харків’янин Олексій Чернишов. Людина заможна, хоча й непублічна. Бізнесмен, інвестор, засновник інвестиційно-девелоперської компанії “Eastgate Development” та інвесткомпанії “VI2 Partners”. Відомо, що у 2017 році “VI2 Partners” придбала частку акцій мережі супермаркетів “Фуршет” у французького оператора Auchan Group “Ашан Україна”.

Народився 1977 року у Харкові. Має дві вищі освіти – економічну та юридичну. Ще під час навчання працював в IT-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу. На початку 2000-х почав співпрацювати з концерном "АВЕК", засновником якого є впливовий бізнесмен і політик Олександр Фельдман. Вже за кілька років Чернишов став віце-президентом, а згодом і президентом концерну. З 2008 до 2013 року був головою наглядової ради концерну "АВЕК", який займається комерційною нерухомістю та медіа. З 2012-го Чернишов зацікавився інвестиційним бізнесом.

Нині очолює наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club – професійного співтовариства, яке об’єднує локальних і міжнародних експертів та практиків ринку нерухомості. Засновник Kyiv Vision Foundation – організації, що займається залученням інвестицій та підтримкою культурних проектів.

Cеред “сумнівних” чеснот, за даними аналітиків, – наближеність до Олександра Фельдмана, депутата від ОПЗЖ.

З декларцій – всі цифри опубліковані і малоцікаві: нерухомість, автомобілі, земля, депозити, готівка – все як у решти представників цього прошарку українців. Тому – кілька родзинок, які свідчать про вподобання і пріоритети. Олексій Чернишов колекціонує годинники – задекларував їх сім штук – дорогих наручних, а ще колекційні настінний та підлоговий і золоті запонки, його дружина – чотири наручні годинники, кілька золотих прикрас, три шуби з натурального хутра та сумку Hermes Kelly.

Очолити Луганщину уряд пропонує Сергію Гайдаю. Це – людина, що має значний управлінський досвід. Щоправда, на набагато “скромніших” посадах. Уродженець Сєвєродонецька (знання місцевих особливостей можна вважати позитивом), депутат Мукачівської районної ради VІІ скликання, екс-голова Мукачівської райдержадміністрації. Працював також в Обухівській райадміністрації столичної області (радником голови) і в Київраді (у 2008-2010 роках був помічником впливового міського депутата Олексія Рєзніка).

У 2014 році закінчив Хмельницький економічний університет, отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Фінанси і кредит". А у нинішньому році закінчив Національну академію державного управління при президентові України (одержав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"). Цікаво, що інформації про те, чим Сергій Гайдай займався після служби в армії (орієнтовно з 1995 по 2008 рік) у відкритих джерелах ми не знайшли. Декларація Гайдая за минулий рік доволі “скромна”: чоловік вказав лише річну заробітну плату (175 767 гривень) і 40 тисяч доларів готівки.

До речі, влітку його кандидатуру розглядали спочатку на посаду голови, а потім – першого заступника голови – Закарпатської облдержадміністрації, але тоді щось, вочевидь, “не зрослося”.

Потенційний голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь – також не новачок у сфері державного управління. Був заступником голови Херсонської обладміністрації з гуманітарних питань, фінансів та взаємодії з правоохоронними органами, кандидат юридичних наук. З 2003 по 2016 рік працював слідчим. Уродженець Львівщини. Згідно із декларацією, родина Андрія Балоня має дві квартири у Львові та Києві і два автомобілі. На банківських рахунках зберігає майже 1 мільйон гривень, приблизно 7,5 тисяч євро та понад 100 тисяч доларів.

Олексій Кучер – претендент на посаду голови Харківської ОДА – адвокат, народний депутат від “Слуги народу”, голова підкомітету з питань організації діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Комітету ВР з питань правової політики. Доволі молодий – 34 роки, – але добре забезпечений. Незважаючи на те, що, за даними майнової декларації, торік ні він, ні його дружина офіційно не заробили ані копійки. Про доходи родини у 2017 році нічого не відомо. Зате у 2016-му (оскільки дружина Кучера тоді подавала декларацію, як помічник судді), родина заробила “скромні” 10,3 тисячі гривень (допомога при народженні дитини). При цьому сім'я Кучерів має дві земельні ділянки та будинок в Люботині і три квартири у Харкові. Дві з них придбали в минулому році (площею 61,9 квадратних метри – за 653 тисяч, і 68,6 “квадратів” – за 612 тисяч гривень). Також Олексій Кучер має у власності земельну ділянку площею понад 6 гектарів у Херсонській області, а його дружина споруджує ще один будинок в Люботині. У власності сім'ї 5 автомобілів, зокрема, Lexus NX 200T, придбаний у 2018 році. Олексій Кучер має акції ВАТ «Миколаївцемент», а також був засновником ТОВ «Юридична компанія Дартло Груп».

Закінчив педагогічний університет імені Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання" і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (спеціальність "Правознавство"). Адвокатську ліцензію отримав у 2011 році. Працював у суді і прокуратурі, займався адвокатською практикою. Обраний до Верховної Ради в окрузі №179.

Цікаво, що інформація про ймовірне призначення Олексія Кучера керівником Харківщини з’явилася ще 9 жовтня, після відставки Юлії Світличної. Але майже одразу ж це повідомлення видалили. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація із призначенням очільника Харківської області “доволі складна – на цю посаду розглядають дві кандидатури”...

Андрій Прокопенко – майбутній голова Чернігівської ОДА – “місцевий”, депутат Чернігівської обласної ради 7-го скликання, очолював комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури. Кандидат філософських наук.

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012-2013 роках працював радником віце-президента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-Бі-Пі. У 2011-му і 2013-му роках був керівником виборчих штабів на місцевих виборах у російських містах Воронежі і Тольятті. Стверджує, що після початку війни на території держави-агресора не працював. З 2015 року очолює компанію “Прокопенко та партнери”, яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних і кризових комунікаціях. Того ж року став депутатом Чернігівської облради від партії “Наш край”. За рік склав мандат. У березні 2018-го обраний заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На цьогорічних парламентських виборах очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

Електронну декларацію Андрій Прокопенко подав лише сьогодні. Згідно із документом, має квартиру у Бучі Київської області площею 60 квадратних метрів, а також є співвласником двох квартир у Києві (площею 62 і 84 “квадрати”). Андрій Прокопенко володіє автівкою Honda Accord 2013 року випуску, його дружина – авто Nissan Juke, також випущеним у 2013-му. Андрій Прокопенко зберігає 5 тисяч доларів. Стільки ж +30 тисяч гривень готівкою має його дружина. Серед задекларованих цінних речей – швейцарський годинник Omega Speedmaster, без уточнення його вартості.

Владислав Обух, Київ