Пристайко у Токіо провів перемовини з японським колегою

Міністри закордонних справ Вадим Пристайко та Японії Тошіміцу Мотеґі у Токіо обговорили підтримку України та ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті посольства Японії в Україні.

“21 жовтня о 12:30 (за токійським часом) відбулася зустріч між Тошіміцу Мотеґі, міністром закордонних справ Японії та Вадимом Пристайком, міністром закордонних справ України, який перебуває з робочим візитом у Японії. Зустріч тривала близько 20 хвилин”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Мотеґі наголосив на незмінній позиції Японії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також “невизнання будь-яких змін силовими методами”.

Мотеґі також додав, що Японія є незмінним партнером України, який розділяє фундаментальні цінності, продовжуватиме співпрацю з новим урядом України й далі підтримуватиме українські реформи.

У свою чергу, глава українського МЗС подякував за японську підтримку та підтвердив наміри посилювати співпрацю з Японією у різних напрямках – безпеки, економіки, культури, освіти та науки, туризму та інших.

Також міністри обговорили ситуацію на Донбасі.

“Міністри обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні. Міністр Мотеґі висловив сподівання, що припинення вогню та розведення сил на сході України буде реалізовано. Стосовно цього міністр Пристайко повідомив, що Президент України Зеленський працює над якомога більш мирним розв’язанням даного питання та на даному етапі очікується проведення наступної зустрічі у Нормандському форматі, в результаті якої вдасться просунутися ще на крок до вирішення конфлікту”, - розповіли в посольстві.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський з делегацією у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.