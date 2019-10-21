Загороднюк розповів про здобутки Міноборони за 50 днів роботи уряду

Міністерство оборони за 50 днів роботи нового уряду провело аудит стану будівництва житла, погодило концепцію щодо держоборонзамовлення та відкрило шлях для здійснення закупівель товарів та послуг через Агенцію НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook, коментуючи роботу відомства за 50 днів.

"Реформувати армію під час збройної агресії РФ означає, що одні кроки ми повинні робити надвиважено, інші – з десятикратним прискоренням", - написав він.

Загороднюк повідомив, що новій команді Міноборони за ці 50 днів вдалося:

по-перше, провести експресаудит стану будівництва житла (йдеться, в тому числі про казарми поліпшеного планування та гуртожитки для контрактників). За результатами цього аудиту вивільнено кошти з т.зв. провальних об’єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців;

по-друге, розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі. Цей документ має забезпечити конкурентність у сфері закупівель та знизити рівень “закритості” держоборонзамовлення. Що це дасть? Можливість більш ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю для модернізації зброї і техніки. Це також зведе до мінімуму корупційні ризики у цій сфері;

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по-третє, ініційовано внесення змін до постанови уряду від 23 квітня 2014 р. № 117, які відкриють нам шлях для здійснення закупівель товарів та послуг через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Ці інновації дозволять за більш конкурентними цінами закуповувати сучасні та якісні продукти харчування та сухпайки для військовослужбовців.

Таким чином наші захисники під час виконання завдань зможуть отримати продукт, що цілком відповідатиме стандартам армій держав-членів НАТО, написав міністр.

Загороднюк зауважив, що завдяки співпраці з депутатським корпусом ухвалено зміни до законодавства, які відкривають можливості створити в українському війську повноцінний сержантський корпус. "Відтепер маємо нові військові звання, такі як: “рекрут”, “старший майстер-сержант”, “старший майстер-старшина”, “головний майстер-сержант” та “головний майстер-старшина”, що відповідає стандартам Альянсу", - поінформував міністр.

За його словами, в подальшому Закон передбачає перегляд мотиваційного пакету, в тому числі принцип нарахування грошового забезпечення відповідно до практик, які існують в арміях держав-членів НАТО.

Окрім того, розпочато огляд стану “фрагментованих” інформаційних систем Міноборони та ЗСУ включно з дослідними конструкторськими розробками у цій сфері, аби також привести їх до стандартів НАТО, у відповідності з Federated Mission Network.

Міністр повідомив, що існує низка започаткованих проектів та інноваційних змін, робота над якими продовжується, і про її результати інформуватимемо окремо за кожним напрямком. "Впевнений, що, звітуючи за 100 днів роботи нової команди оборонного відомства, ми зможемо представити більше результатів. Рухаємося далі", - написав міністр оборони.