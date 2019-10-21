Україна зацікавлена у продовженні безвізу з Японією — Зеленський

Україна зацікавлена у продовженні розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, які відбуватимуться в Токіо.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

“Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020”, - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.

Із 1 січня 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України в цій країні. Зокрема, було розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів.

Також термін дії віз збільшили з 3 до 5 років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз запровадили багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта.