Вибори у Швейцарії відкривають нові можливості для співпраці з Україною — посол

Парламентські вибори у Швейцарській Конфедерації, які відбулися в неділю, 20 жовтня, відкривають нові можливості для співробітництва Берна та Києва.

Так прокоментував Укрінформу вибори посол України у Швейцарії Артем Рибченко.

«Знаковим для України та Швейцарії є те, що обрання парламентів двох країн відбувається в один політичний цикл. Це дозволить звірити годинники та надати нового імпульсу розвитку міжпарламентського співробітництва», - заявив посол.

Він нагадав, що Швейцарська Конфедерація не є членом Європейського Союзу, а до Шенгенської зони приєдналася лише у 2008 році. Відповідно, у порівнянні з іншими європейськими країнами, Україні необхідно створювати більше інструментів та майданчиків для двостороннього співробітництва зі Швейцарією. Крім того, потрібно максимально ефективно використовувати всі наявні вектори співпраці, і парламентський має стати одним з пріоритетних, додав дипломат.

Рибченко звернув увагу на те, що у Верховній Раді України відбулося голосування щодо антикорупційного законодавства, а швейцарські парламентарії мають неабиякий досвід розробки відповідних законів, який, безперечно, буде корисним для українських колег і може стати ще одним напрямком співробітництва для перейняття кращих світових практик.

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Ще одним вектором співпраці може стати запровадження цифрових технологій у державному управлінні. Швейцарія в останні роки багато уваги і ресурсів приділяє цій темі, проте перспектива електронного голосування поки залишається під питанням, в першу чергу, з міркувань інформаційної безпеки. Український проєкт «Держава в смартфоні» також передбачає функцію електронного голосування.

«Ця тематика може стати ще однією новаторською платформою міжпарламентської співпраці для обміну досвідом у розробці відповідного законодавства», - вважає Рибченко.

Важливим фактором для нових можливостей у міжпарламентському діалозі, на його думку, є те, що до нового складу Федерального парламенту увійшло більше молоді та жінок, які, за результатами експертних досліджень, підвищують рівень активності швейцарської політики, її ефективність, соціальну спрямованість та безпеку.

«Зазначені напрямки створюють нові стартові умови для змістовного наповнення парламентського двостороннього діалогу та підсилення дружніх відносин Україна-Швейцарія», - резюмував Рибченко.

Посольство України у Швейцарії, за словами його очільника, максимально сприятиме, аби нові склади парламентів двох країн започаткували практику ефективної взаємодії по лінії груп дружби. Така співпраця надзвичайно актуальна і важлива для України в рамках національних делегацій у ПА ОБСЄ, ПАРЄ, а також з використанням інших механізмів взаємодії для подальшої консолідації міжнародної коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.