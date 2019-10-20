У Білому Домі нагадали про дві причини “заморозки” американської допомоги Україні

В.о. голови апарату президента США Мік Малвейні заперечив, що військова допомога Україні була призупинена через питання співпраці Києва у поточному розслідуванні Міністерства юстиції США щодо втручання в американські вибори 2016 року.

Про це Малвейні заявив в інтерв’ю Фокс Ньюз, повідомляє Голос Америки.

«Ми призупинили допомогу з двох причин. Ми про це багато говорили. Перша причина – це шалена корупція в Україні. Корупція в Україні настільки розповсюджена, що у 2014 році Конгрес прийняв закон, який вимагає від нас запевнитись, що питання викорінення корупції рухається у правильному напрямку… Президент також був занепокоєний, чи інші країни, а саме європейські країни, також допомагають (Україні – ред. ГА)», - заявив в інтерв’ю Малвейні.

Малвейні визнав, що президент у минулому в розмовах з ним, у публічних розмовах з іншими, а також під час телефонної розмови із Зеленським говорив про розслідування атаки на сервер Національного комітету демократичної партії. Втім, це питання, запевнив Малвейні, не мало ніякого відношення до утримання Білим домом військової допомоги.

«Щойно ми переконались, що Україна розв'язує питання корупції, про це ми дізнались від наших розмов з президентом Зеленським. Щойно наш Офіс управління бюджетом дослідив питання надання допомоги Україні іншими країнами. Виявляється, що вони не надають майже ніякої летальної допомоги, але вони надають їм значну фінансову нелетальну допомогу. Щойно ці два питання з’ясувалися, гроші були розморожені. Ніколи не було ніякого зв’язку між наданням допомоги та сервером!» - запевнив Малвейні.

Як повідомлялося, Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США вимагають у Білого дому надати всі документи, пов’язані з телефонною розмовою президента Дональда Трампа з главою Української держави Володимиром Зеленським.

У вересні члени Палати представників ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони, зокрема, викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США. Законодавці хочуть з'ясувати, чи чинив президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.