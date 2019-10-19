Суд у справі Гладковського оголосив перерву до 12 години дня

Вищий антикорупційний суд України по справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголосив перерву до 12 години дня 19 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд оголошує перерву до 12 години 19 жовтня 2019 року", - оголосив суддя.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем - ред.) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України.

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Як зазначили у САП, встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, зазначають у САП.

Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці за 2016-2018 роки, додали у відомстві.

Водночас у корпорації "Богдан Моторс", президентом якої є Гладковський, заявили, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається згідно з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464, які регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.

Фото: Радіо Свобода