ВР наступного пленарного тижня розгляне законопроєкт про статус добровольців

Верховна Рада планує наступного пленарного засідання 29 жовтня одним із перших питань порядку денного розглянути законопроєкт №2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій добровольцям.

Про це під час засідання парламенту у п’ятницю, 18 жовтня, сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт буде одним із перших, який ми будемо голосувати 29 жовтня. Я хотів би звернутися до апарату Верховної Ради з проханням врахувати це питання під час врахування пропозицій до Погоджувальної ради", - зазначив Разумков.

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У свою чергу, Галина Третьякова, голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту ветеранів, яка є співавтором зазначеного законопроєкту, пояснила, в чому полягає суть згаданого документа.

"Ідеться про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які з перших днів російської агресії стали на захист незалежності й територіальної цілісності України. Законопроєкт підписаний трьома фракціями. Президент визначив цей законопроєкт як першочерговий", - розповіла Третьякова.