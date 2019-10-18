ВР наступного пленарного тижня розгляне законопроєкт про статус добровольців

ВР наступного пленарного тижня розгляне законопроєкт про статус добровольців

Укрінформ
Верховна Рада планує наступного пленарного засідання 29 жовтня одним із перших питань порядку денного розглянути законопроєкт №2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій добровольцям.

Про це під час засідання парламенту у п’ятницю, 18 жовтня, сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт буде одним із перших, який ми будемо голосувати 29 жовтня. Я хотів би звернутися до апарату Верховної Ради з проханням врахувати це питання під час врахування пропозицій до Погоджувальної ради", - зазначив Разумков.

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У свою чергу, Галина Третьякова, голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту ветеранів, яка є співавтором зазначеного законопроєкту, пояснила, в чому полягає суть згаданого документа.

"Ідеться про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які з перших днів російської агресії стали на захист незалежності й територіальної цілісності України. Законопроєкт підписаний трьома фракціями. Президент визначив цей законопроєкт як першочерговий", - розповіла Третьякова.

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