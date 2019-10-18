Києву слід бути нейтральним в оцінці турецько-сирійського конфлікту - експерт

Україні слід утримуватися від будь-яких крайніх позицій у нинішньому сирійському конфлікті, спричиненому виведенням американських військ із країни.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

«Україна має закликати до мирного врегулювання конфлікту, виступити проти кровопролиття та за якнайшвидше розв’язання гуманітарної кризи», - сказав Куса і додав, що підтримувати чи засуджувати котрусь зі сторін недоцільно.

За словами експерта, президент США Дональд Трамп, оголосивши про виведення американських військ із північної Сирії, «спровокував Туреччину на вторгнення й сам оголосив про санкції». Туреччині, за його словами, нічого не залишається, як ще тісніше співпрацювати з Росією та Іраном.

«Росія вже вважає себе новим «гарантом миру і стабільності» в Сирії замість американців, - сказав експерт, - Москві це вигідно, бо внаслідок вторгнення Туреччини в північну Сирію вона позбулася впливу американців. Тепер міжнародної коаліції там немає. Відповідно, можна чинити все на власний розсуд». За словами Куси, Росія вже схилила курдів до домовленостей із сирійським урядом. «А тепер змушуватиме Туреччину домовлятися із Сирією, аби потім з турками та іранцями ділити зони впливу в регіоні», - сказав він.

Експерт також нагадав, що «Туреччина давно будує прагматичні відносини з Росією». Зокрема, продовжує будувати газопровід «Турецький потік» з Краснодарського краю через Чорне море в обхід України. «Ми багато говоримо про «Північний потік-2», - сказав Ілія, - хоча «Турецький потік» завдасть нам ще більшої шкоди. Завершено першу нитку, добудовують другу. Газопровід тягнуть до Європи - і його буде прокладено швидше, ніж «Північний потік-2».

Читайте також: Європейська Рада закликає Туреччину вивести війська із Сирії

Мета турецького вторгнення, зазначив експерт, «узяти під контроль частину території, що межує з Туреччиною (Анкара вже двічі вторгалася в Сирію – торік і позаторік), створити зону, лояльну до Туреччини, шляхом переселення сирійських арабів-біженців». Анкара, за його словами, має намір перемістити зі своєї території до двох мільйонів біженців. «Це буде лояльне до Туреччини населення, адже їх переселяють на рідні землі, дають житло, роботу, - зазначив експерт». Ця зона, на його думку, «входитиме до Сирії на особливих умовах – без курдської автономії, а курдів переселять у віддалені провінції».

Докладніше читайте в інтерв’ю з експертом