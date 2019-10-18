Після наради із Разумковим парламент вирішив працювати “до переможного”

Керівники фракцій Верховної Ради на нараді зі спікером Дмитром Разумковим дійшли згоди розглянути на пленарному засіданні не лише проєкт державного бюджету на 2020, а також ухвалити у першому читанні законопроєкти про ГТС і щодо внесення змін до бюджету-2019.

Про це спікер поінформував за підсумками наради, яка пройшла під час перерви у засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас відбулася зустріч із представниками фракцій різних політичних сил. Досягнуто домовленість про те, що ми продовжуємо нашу роботу і вносимо зміни до порядку денного нашого сьогоднішнього пленарного засідання. Перша позиція: ми розглядаємо проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. По-друге, ми розглядаємо законопроєкти про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційні номери 2239 і 2239-1) і законопроєкт про внесення змін до закону про державний бюджет на 2019 рік (№2283). Два останні законопроєкти, в принципі як і законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік, будуть розглядатися у першому читанні», - зазначив Разумков.

За внесення змін до порядку денного проголосували 285 народних депутатів.

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Крім того, 300 парламентаріїв підтримали пропозицію Голови Верховної Ради продовжити засідання до вичерпання питань порядку денного.

Як повідомлялося, попередньо депутати планували працювати у п'ятницю до 14-ї години.