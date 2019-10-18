Зеркаль поговорила з новим послом Греції про підтримку суверенітету України
Зустріч дипломатів відбулася у четвер, 17 жовтня, повідомляє пресслужба МЗС.
“17 жовтня 2019 року заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла новопризначеного посла Грецької Республіки в Україні Васіліоса Борноваса”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що посол Греції наголосив на незмінності підтримки Грецією суверенітету та територіальної цілісності України, в основі такої позиції є відданість міжнародному праву як основі міждержавних відносин.
Крім того, сторони висловили обопільний інтерес до посилення співпраці з питань застосування міжнародного права для забезпечення свободи судноплавства відповідно до міжнародного права.
Грецький дипломат також відзначив позитивну роль чисельної етнічної грецької спільноти в Україні у розбудові дружніх відносин з Грецією.
У свою чергу Зеркаль висловила вдячність за оздоровлення в Греції цього літа 100 українських дітей з Донбасу.
Фото: пресслужба МЗС