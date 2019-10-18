Рада продовжила роботу після більш як годинної перерви

Верховна Рада поновила роботу пленарного засідання після більш як годинної перерви, оголошеної для проведення засідання фракції «Слуга народу» та наради голів фракцій зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Про відновлення роботи парламенту оголосив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Шановні колеги, прошу займати свої місця – ми продовжуємо роботу. Сподіваюсь, ми все встигнемо швидко», - зазначив Стефанчук.

Про поновлення роботи парламенту він оголосив близько 13.40.

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Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю фракція «Слуга народу» на своєму засіданні за участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука ухвалила рішення підтримати у першому читанні проєкт державного бюджету на 2020 рік і законопроєкт про відокремлення транспортування природного газу (№2239-1).