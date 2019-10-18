Голови фракцій уже близько години проводять нараду із Разумковим

Голови фракцій уже близько години проводять нараду із Разумковим

Укрінформ
У Верховній Раді триває нарада керівників фракцій із спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Ця нарада проходить під час перерви у ранковому засіданні Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, після оголошення планової перерви в засіданні парламенту перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав народним депутатам, що Голова ВР чекає на нараду керівників фракцій. Тему наради перший віцеспікер не повідомив.

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Нарада триває вже близько години.

Попередньо депутати планували працювати у п'ятницю до 14-ї години.

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