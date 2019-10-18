Голови фракцій уже близько години проводять нараду із Разумковим

У Верховній Раді триває нарада керівників фракцій із спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Ця нарада проходить під час перерви у ранковому засіданні Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, після оголошення планової перерви в засіданні парламенту перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав народним депутатам, що Голова ВР чекає на нараду керівників фракцій. Тему наради перший віцеспікер не повідомив.

Нарада триває вже близько години.

Попередньо депутати планували працювати у п'ятницю до 14-ї години.